Dietisti Usl Umbria 1 cureranno menù mensa Don Gualtiero

I dietisti dell'Usl Umbria 1 revisioneranno il menù alimentare attualmente in uso nella mensa "Don Gualtiero" della Caritas Diocesana di Perugia. Un gruppo di loro, insieme alla responsabile della formazione aziendale, parteciperanno infatti alla Giornata mondiale dell'alimentazione, che si celebra il 16 ottobre, con un progetto che vede coinvolta la stessa Caritas insieme al suo direttore, don Marco Briziarelli.

L'iniziativa - spiega l'azienda sanitaria in un comunicato - prevede sia la revisione del menù alimentare attualmente in uso nella mensa "Don Gualtiero", dedicata ai bisognosi, realizzandone uno più sano e più flessibile, sia degli incontri di educazione alimentare e dinamiche relazionali di gruppo, rivolti ai volontari e agli operatori del servizio mensa, per acquisire conoscenze da adoperare durante il servizio mensa. Un progetto "sentito e voluto" dalla direzione generale dell'Usl Umbria 1 e dal servizio dei dietisti, che sono partiti nella loro analisi "dal presupposto che è importante sostenere un'alimentazione sana che può migliorare la salute e ridurre la necessità di accesso ai servizi di cura".



