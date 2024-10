Ascani, con Proietti giovani al centro per la crescita della regione

"Mettere al centro i giovani è la condizione indispensabile per fare della nostra regione un luogo in cui si possano incontrare crescita economica e rispetto dell'ambiente, opportunità offerte dall'evoluzione della tecnica e tutela del patrimonio artistico e culturale, sguardo fiducioso alle nuove sfide e competenze figlie di antiche tradizioni produttive. Una scelta urgente che Stefania Proietti, la nostra candidata alla presidenza dell'Umbria, ha chiarito di voler compiere sin da subito": così in una sua nota Anna Ascani, vicepresidente della Camera e deputata dem.

"Serve perciò attrezzare - prosegue la nota - quelle 'infrastrutture sociali' capaci di sostenere le nuove generazioni sulla strada della formazione, del lavoro e delle scelte di vita. Solo con strumenti concreti possiamo parlare di giovani non retoricamente come futuro della regione, ma come cittadine e cittadini che con i loro talenti e le loro intelligenze sono i protagonisti di un'Umbria più forte, accogliente, moderna".



