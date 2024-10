Tappa a Terni per Energie per la scuola

Diplomarsi e trovare immediatamente un lavoro qualificato è il sogno di ogni studente ed è ciò che intende realizzare 'Energie per la scuola', il programma di formazione lanciato da Enel Procurement Italia per inserire giovani diplomandi nel mondo del lavoro nelle aziende partner del Gruppo. Il progetto ha fatto tappa all'Ipsia 'Sandro Pertini' di Terni, dove si è tenuto l'open day per la presentazione dell'iniziativa alla presenza di studenti (classi quinte) e rappresentanti della scuola, di Enel, delle imprese e dell'agenzia per il lavoro coinvolti nel percorso.

Per l'istituto scolastico di Terni si tratta della seconda edizione, dopo quella dello scorso anno che in Italia solo nella precedente stagione scolastica - sostiene Enel in un comunicato - ha consentito a un centinaio di studenti aderenti al progetto, di cui alcuni dell'Ipsia di Terni, di trovare lavoro nelle aziende del territorio nel settore delle rinnovabili.

L'elemento di grande innovazione di 'Energie per la scuola' è considerato il fatto che i ragazzi avranno un vero e proprio colloquio propedeutico con le imprese, superato il quale già a partire da gennaio, in modo complementare e conciliabile con le lezioni dell'anno scolastico di quinta, potranno intraprendere il corso base per il profilo di tecnico elettrico di 120 ore (80 fruite durante l'anno scolastico e 40 post diploma) finanziato dalle aziende coinvolte ed erogato da istituti di formazione certificati Accredia. Alla conclusione del percorso i ragazzi inizieranno l'attività lavorativa nell'ambito delle energie rinnovabili.

Alla giornata ternana sono intervenuti Ottavio Nunziante Cesaro, responsabile del progetto per l'area rinnovabili del procurement Italia di Enel, il dirigente scolastico dell'Ipsia Pertini Fabrizio Canolla; il professore referente del progetto per l'istituto scolastico Matteo Bottegoni; i rappresentanti delle imprese del territorio che operano a fianco di Enel Green Power nel settore rinnovabile, con la presenza dell'ad di Telelettra Valerio Rughetti; Andrea Gori dell'agenzia Orienta, che si occuperà di organizzare i corsi e di curare i contatti tra gli studenti e le imprese per le fasi di colloquio.

"Si tratta di un progetto innovativo e stimolante - ha detto Ottavio Nunziante Cesaro di Enel - perché non si limita a facilitare il rapporto tra mondo scolastico e lavorativo o a fare orientamento, ma crea un vero e proprio percorso personalizzato per lo studente che potrà essere formato e, una volta diplomato, inserito immediatamente nel mondo del lavoro con opportunità anche per le proprie prospettive professionali.

Questa iniziativa, che già lo scorso anno qui a Terni ha dato risultati positivi, risponde alla richiesta del settore energetico, fortemente dinamico e in crescita, di nuove professionalità operative altamente specializzate, e per essere di supporto alle imprese dell'indotto Enel, consentendo loro di inserire personale giovane, motivato e competente, con benefici per l'indotto locale e per il sistema Paese".



