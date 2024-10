Prorogato termine per presentare domande avviso Travel 2024

In considerazione delle disfunzioni tecniche verificatesi presso il data center regionale, gestito da Puntozero Scarl, che hanno causato un "significativo rallentamento" di vari servizi digitali, l'Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Umbria ha deciso di prorogare il termine per la presentazione delle domande relative all'avviso Travel 2024. Lo ha annunciato Palazzo Donini.

Il guasto tecnico - si spiega nella nota - ha generato difficoltà operative per diverse imprese e associazioni datoriali, che hanno manifestato problemi nell'inserimento delle domande tramite la procedura online. A seguito di tali segnalazioni, è stata presa la decisione di estendere il termine di scadenza originariamente previsto.

La nuova scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 18 ottobre, entro le ore 12, "come indicato dalla determinazione dirigenziale che sarà prossimamente inviata".

"Questa proroga consentirà a tutte le aziende e organizzazioni interessate di completare l'iter di partecipazione al bando, superando le difficoltà tecniche riscontrate nei giorni scorsi" conclude la Regione.



