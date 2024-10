Proietti, priorità è pensare alla Regione Umbria per tutti

"In occasione del primo G7 sulla Disabilità e l'inclusione, vogliamo ribadire con forza che nel nostro progetto politico la centralità assoluta, la priorità è pensare alla Regione Umbria per tutti": così la candidata Stefania Proietti. "Una Regione inclusiva che metta al centro i più fragili, una Regione che progetti opere pubbliche, servizi, eventi, qualsiasi operazione politica mettendo le persone con disabilità al centro della nostra attenzione. Perché farlo ci fa costruire l'Umbria del futuro, un'Umbria per tutti, per ciascuno di noi" aggiunge.

"Pensiamo alle persone con disabilità - afferma Stefania Proietti - come il centro della nostra progettazione politica: è solo così che creeremo le condizioni affinché la nostra Umbria, prima Regione d'Italia, diventi una Regione inclusiva, un Regione davvero per tutti".



