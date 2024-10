Prisco, G7 momento cruciale per la promozione dei diritti

"La città di Assisi ospita il primo G7 Inclusione e Disabilità, un evento importantissimo che vede riuniti i rappresentanti delle principali nazioni del G7 e rappresenta un momento cruciale per la promozione dei diritti delle persone con disabilità e per l'affermazione del principio di inclusione come valore fondamentale delle nostre società. Un impegno che il Governo porta avanti con grande determinazione": a scriverlo sui social è il sottosegretario al ministero dell'Interno e coordinatore regionale di FdI Umbria, Emanuele Prisco, a margine del vertice. "Il G7 - aggiunge - conferma Assisi come città internazionale per definizione: la scelta di questa città sottolinea l'importanza di promuovere l'inclusione e la solidarietà ed evidenziare eccellenze come quella dell'istituto Serafico per sordomuti e per ciechi".



