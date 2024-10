Olio 'Inclusivo' partner G7 inclusione e disabilità

L'olio "Inclusivo" prodotto in collaborazione tra Vivagri e la famiglia Farchioni è partner del primo G7 dedicato ai temi dell'inclusione e della disabilità che si svolge in Umbria. Proprio dalla cooperazione tra Vivagri e il gruppo agroalimentare con sede a Gualdo Cattaneo nascono infatti l'olio 100% italiano e i due vini Umbri Igt, un bianco e un rosso, della linea denominata "Inclusivo".

Vivagri nasce a Perugia nel 2023 dall'incontro tra Gabriele Bartolucci, assistente sociale e presidente di Asd Viva, e Marco Farchioni, owner ed export manager dell'azienda di famiglia.

L'obiettivo è promuovere l'inclusività circolare, ovvero un modello di collaborazione sociale che - come spiegano i promotori in un comunicato - "coinvolge persone provenienti da diverse realtà, includendo individui in condizione di fragilità e disabilità, soggetti che svolgono servizi socialmente utili, professionisti, educatori e volontari, che lavorano insieme per costruire progetti sostenibili e innovativi".



