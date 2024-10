Inno italiano apre ad Assisi il G7 inclusione e disabilità

L'esecuzione dell'inno italiano, proposto dal palco anche nella lingua dei segni, ha caratterizzato l'apertura ad Assisi del G7 Inclusione e disabilità. Cerimonia che si è svolta in piazza San Francesco, davanti alla Basilica dedicata al patrono d'Italia alla presenza della ministra Alessandra Locatelli. Dove sono state accolte le delegazioni ministeriali che fino a mercoledì si confronteranno con l'obiettivo di rimettere al centro delle agende di tutti i Paesi i temi dell'inclusione e della disabilità, rafforzando gli sforzi di ogni Paese per l'accessibilità universale.

A presentare la cerimonia la giornalista Elisabetta Soglio, direttore di Corriere Buone Notizie, e dj Mitch di Radio 105, con la partecipazione di cittadini e associazioni e il coinvolgimento di volontari provenienti da varie realtà.

A portare i saluti della comunità francescana di Assisi ai capi delegazione è stato frate Marco Moroni, custode del Sacro Convento di Assisi.

Presenti inoltre, in via San Francesco, diversi stand gestiti da enti del terzo settore per presentare i rispettivi progetti che stamani sono stati visitati anche dalla ministra Locatelli.

Oltre 100 le associazioni presenti.

La mattina, sempre nella piazza Inferiore della Basilica, si è tenuto l'annullo postale del francobollo dedicato al G7.

Un'emissione filatelica, come ha spiegato Locatelli, "che intende celebrare la scelta della Presidenza italiana di riunire, per la prima volta nella storia, i Ministri che si occupano di disabilità e inclusione".



