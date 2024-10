In piazze Umbria 'Io non rischio' della Protezione civile

Domenica 13 ottobre in molte piazze dell'Umbria gazebo sono stati allestiti dai gruppi comunali e dalle associazioni di volontariato per la manifestazione "Io non rischio" promossa dal Dipartimento nazionale della Protezione vivile, con l'intento di sensibilizzare la popolazione ad assumere comportamenti corretti in caso di emergenza e comunque acquisire senso di responsabilità anche nella vita di tutti i giorni.

A Perugia, Terni, Narni, Cannara, Corciano, Trevi, Castiglione del Lago, Magione, Bastia Umbra, Gubbio, Marsciano i volontari hanno incontrato i cittadini e con loro hanno aperto confronti informativi e scambi di opinioni in merito ai comportamenti virtuosi da adottare in situazioni di emergenza.

Lunedì mattina il Centro della Protezione Civile regionale di Foligno è presente a Santa Maria degli Angeli con una segreteria allestita per l'occasione per gestire 250 volontari che si alterneranno per l'intera giornata al servizio del G7 sulla disabilità.

L'Assessorato alla Protezione Civile guidato da Enrico Melasecche non solo gestisce tramite il Centro regionale le emergenze locali e partecipa sempre con la propria colonna mobile a quelle di altre regioni, come è accaduto sempre più di frequente con l'accentuazione di fenomeni meteorologici negli ultimi anni, ma fa sistematicamente formazione e prevenzione oltre a contribuire alla più ordinata organizzazione dei maggiori eventi che avvengono in Umbria.



