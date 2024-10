Il Pd ha varato la lista per le prossime regionali in Umbria

Il Pd ha varato la lista per le prossime elezioni regionali nelle quali sostiene la candidatura a presidente dell'Umbria di Stefania Proietti con M5s e formazioni civiche. Secondo quanto risulta all'ANSA a guidarla sono il segretario regionale Tommaso Bori e la capogruppo regionale Simona Meloni.

Nella lista approvata all'unanimità dall'Assemblea del partito ci sono poi il consigliere regionale uscente Michele Bettarelli e gli ex sindaci Christian Betti, Corciano, Francesco De Rebotti, Narni, e Paolo Fratini, San Giustino Umbro. Esce invece per avere raggiunto il limite di mandati una figura storica del Pd quale Fabio Paparelli, portavoce della minoranza in Assemblea legislativa nell'attuale legislatura.

"Inizia ufficialmente una nuova campagna elettorale!" ha scritto Bori su Facebook. "Come segretario regionale e come candidato - ha aggiunto -, sono orgoglioso di condividere questa avventura con compagne e compagni straordinari, da sempre impegnati nei territori e pronti a mettere la propria esperienza al servizio di tutta la comunità umbra. Quanto a me, comincio questa nuova campagna elettorale con la stessa determinazione e lo stesso impegno che ho messo in tutti questi anni di lavoro dentro e fuori dalle istituzioni e non solo. Anche quando eravamo davvero in pochi a crederci, anche quando la partita sembrava persa in partenza. Cinque anni fa, durante l'ultima campagna per le regionali, era difficile anche solo incontrare le persone. Le cittadine e i cittadini ci consegnavano la rabbia e la delusione nei confronti della classe dirigente di allora e ci chiedevano di cambiare nel profondo per tornare a parlare di futuro. Noi abbiamo raccolto quella delusione e abbiamo lavorato senza risparmiarci per costruire una proposta di governo nuova e credibile per i nostri territori, rimettendo al centro le persone e i loro bisogni. È quello che è successo alle ultime elezioni amministrative, dove siamo riusciti a riportare un nuovo centrosinistra al governo di tante città, ed è quello che vogliamo continuare a fare, portando finalmente una nuova prospettiva al governo della Regione".



