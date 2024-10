I vigili del fuoco potenziano i servizi in occasione del G7

Per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti al G7 Inclusione e disabilità, compreso l'afflusso straordinario di visitatori e turisti, anche i vigili del fuoco hanno pianificato un potenziamento del dispositivo di soccorso, attivo dal 13 al 16 ottobre.

Le squadre dei vigili opereranno in modo continuativo, con presidi presso il Castello di Solfagnano e la sala operativa interforze, in collaborazione con la questura di Perugia. Per la sola giornata del 14 ottobre, ulteriori squadre sono state operative nella città di Assisi.

Questo impegno straordinario è stato messo in campo per garantire un livello elevato di sicurezza durante un evento di portata internazionale, che vedrà la partecipazione di delegazioni ministeriali e di numerosi cittadini. Nella odierna, 14 ottobre, ad Assisi, dedicata all'accoglienza delle delegazioni estere, sono presenti anche il sottosegretario di Stato all'Interno con delega ai vigili del fuoco Emanuele Prisco, il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Carlo Dall'Oppio, il direttore regionale, Marisa Cesario e il comandante dei vigili del fuoco di Perugia, Valter Cirillo.

Il programma della giornata prevede un evento pubblico con la partecipazione di band musicali, truck food e circa 100 stand di associazioni dislocati lungo via San Francesco. Tra gli espositori è presente anche uno stand del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gestito dal personale dell'Associazione nazionale vigili del fuoco, che fornisce al pubblico informazioni e e materiale fotografico sulle attività svolte dal Corpo raffigurante interventi di soccorso con persone con disabilità.



