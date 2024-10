"La manovra non sarà facile ma la dobbiamo scrivere tutti assieme. Non c'è uno che la scrive e gli altri che l'approvano": lo ha sottolineato Antonio Tajani a Perugia. "La scriviamo tutti quanti assieme, l'approviamo tutti insieme nel Consiglio dei ministri e poi l'approveremo tutti quanti assieme in Parlamento" ha aggiunto.



