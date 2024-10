Tajani, FI vuole occupare il grande spazio tra Meloni e Schlein

"Forza Italia ha l'obiettivo di occupare il grande spazio che c'è tra Giorgia Meloni e Elly Schlein": a dirlo è stato il segretario Antonio Tajani, a Perugia per la conferenza degli enti locali del partito. "Le elezioni regionali si dice sempre che siano un banco di prova per il governo, ma di fatto sono elezioni territoriali", ha sottolineato.

"Noi - ha annunciato Tajani - lavoriamo per rafforzare la nostra presenza e siamo in crescita in tutto il territorio.

L'ultimo sondaggio uscito ci dice che siamo già abbondantemente sopra l'11%, quindi stiamo andando verso l'obiettivo del 20%.

Sono sicuro che i dati delle regionali in Liguria, in Emilia Romagna e in Umbria confermeranno questa tendenza alla crescita".



