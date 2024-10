Tesei, pochi cinque assessori per la regione Umbria

"Non si può pensare che una regione come la nostra debba e possa avere solo cinque assessori, è una cosa incredibile, questo numero va aumentato": lo ha affermato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, parlando di un problema "che deve essere risolto prima possibile" nell'ambito della Conferenza nazionale degli enti locali di Forza Italia in programma oggi e domani a Perugia.

"Non è possibile - ha ribadito Tesei rivolgendosi anche agli altri colleghi governatori presenti - perché abbiamo una serie di deleghe e di mansioni che è straordinaria. Pensiamoci perché se vogliamo lavorare bene ed esercitare bene le deleghe che competono al governo regionale questo numero di assessori va modificato".

Tesei ha ricordato che la questione è stata condivisa all'interno della Conferenza delle Regioni e con il tema demandato al governo: "Questa sarà una delle leggi da approvare prima possibile proprio per garantire la giusta attenzione e il giusto governo a tutte le materie" ha proseguito Tesei per poi ricordare infine che gli enti locali "sono fondamentali per indirizzare le politiche anche del governo nazionale". "Le riforme in campo sono tutte giuste e cerchiamo di portarle avanti" ha concluso la presidente della Regione Umbria.



