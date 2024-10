Laura Santi, il comitato etico non decide, che paura avete?

"Aspetto da cinque mesi il parere di una commissione medica che ora pare abbia colto le indicazioni della sentenza 135 della Consulta. Questa attesa è un atto di violenza - e di indifferenza - verso una persona che ogni giorno sente peggiorare le sue condizioni": è quanto ha affermato Laura Santi, la giornalista perugina affetta da sclerosi multipla, che ha denunciato per la seconda volta la Usl Umbria 1.

"Per questo - ha spiegato - ho deciso di denunciare di nuovo la Asl per violenza privata e omissione di atti d'ufficio. Dopo cinque mesi scopro dai media che la commissione medica avrebbe dato parere positivo, mentre il comitato etico non decide. Che paura avete? Alla politica nazionale e alle istituzioni locali vorrei dire che non potrete più voltarvi dall'altra parte, questo tema vi si rovescerà addosso".



