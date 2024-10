A Perugia la Conferenza nazionale degli enti locali di FI

"Abbiamo unito i nostri rappresentanti degli enti locali perché i territori rappresentano una risorsa straordinaria per la politica e per il nostro Paese. Sono gli amministratori locali ad avere il contatto più diretto con i cittadini e quindi è giusto ascoltare la loro voce": lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, intervenendo nella Sala dei Notari alla Conferenza nazionale degli enti locali di Forza Italia, in programma a Perugia fino a domani, domenica 13.

Alla due giorni partecipano gli amministratori locali di ogni livello, comunali, provinciali e regionali, con momenti di confronto su progetti, idee e proposte di buona amministrazione.

"C'è da lavorare tanto per l'applicazione del Pnrr - ha affermato Tajani - e quindi spendere bene i soldi, con le amministrazioni locali che a volte faticano. Bisogna poi ascoltare i sindaci, i presidenti di Regione, con l'autonomia differenziata che deve entrare in vigore. C'è quindi un impegno forte degli enti locali. Per questo noi vogliamo ascoltare le amministrazioni locali per affrontare i temi che riguardano Comuni, Province e Regioni e anche le grandi città e le aree metropolitane".

I lavori sono stati aperti dal capogruppo dei senatori azzurri nonché responsabile degli Enti locali, Maurizio Gasparri, e dal presidente dell'Anci, Roberto Pella. Il capogruppo alla Camera, Paolo Barelli, ha parlato di un momento storico "molto delicato", non solo per l'Italia, per l'Europa, ma per l'intero contesto internazionale. "E' proprio in questa congiuntura che Forza Italia sta crescendo, grazie a voi amministratori, a voi che lavorate sul territorio a stretto contatto con i cittadini" ha affermato Barelli per poi aggiungere: "Affronteremo con impegno l'esame della legge di bilancio, gestendo con equilibrio l'importante debito pubblico che proviene dal passato".

Domani mattina l'evento si sposterà al centro congressi Giò con gli interventi ancora dei capigruppo azzurri al Senato e alla Camera, rispettivamente Gasparri e Barelli, al Parlamento europeo Fulvio Martusciello, oltre ad esponenti della compagine governativa di Forza Italia. Daranno il loro contributo anche il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e ancora la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. Le conclusioni saranno affidate al segretario nazionale e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani.



