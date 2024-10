Umbria jazz tra gli eventi più impattanti a livello turistico

In Italia tra gli eventi più impattanti a livello turistico c'è anche Umbria Jazz. A dirlo è uno studio sulle grandi manifestazioni, il premio Italia Destinazione Digitale, il primo e unico dedicato alle destinazioni che nell'ultimo anno hanno registrato le migliori performance online.

Il premio è stato ideato e condotto da The Data Appeal Company a partire dal 2016 e viene assegnato in base all'analisi dettagliata di miliardi di conversazioni online su ricettività, attrazioni e ristorazione, combinati con trend di settore, flussi, prenotazioni e prezzi di alberghi e voli aerei.

Il risultato è una completa e dettagliata analisi dello stato dell'offerta turistica italiana, così com'è vissuta e raccontata dagli stessi visitatori.

Umbria Jazz si trova così al fianco degli eventi a più alto impatto come Il Giro d'Italia, La Biennale di Venezia, Lucca Summer Festival. Il festival umbro risulta, per gli eventi musicali, tra quelli in cui si è speso di più, circa 29 milioni di euro. Posizionandosi al secondo posto subito dopo Lucca Summer Festival (33 milioni) e prima di Rock in Roma (25 milioni).

Per Umbria Jazz, andando nel dettaglio, su un complessivo di 29 milioni di euro, quella per i servizi di ristorazione risulta la voce di spesa più sostanziosa (13,7 milioni), seguita da trasporti pubblici (9,8 milioni) e dal comparto della ricettività (5,3 milioni).

Da qui al 2032, rivela inoltre lo studio, il turismo musicale crescerà a un tasso del +8,5% l'anno per un valore di 14 miliardi di euro.



