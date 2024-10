Procura Perugia, necessità 'tutelare patrimonio' banche dati

Ha posto "all'attenzione anche della politica la necessità di tutelare il patrimonio informativo" contenuto nelle banche dati in uso alla Direzione nazionale antimafia l'indagine della Procura di Perugia che ha coinvolto l'ex magistrato di quell'Ufficio Antonio Laudati e il tenente della guardia di finanza Pasquale Striano. Lo scrive il procuratore Raffaele Cantone nella relazione per l'anno giudiziario 2025.

"Pur essendo il procedimento ancora in fase d'indagine - si legge nella relazione - la parziale discovery delle imputazioni ha reso nota un'attività istruttoria che riguarda una miriade di accessi abusivi a banche dati per il contrasto della criminalità organizzata".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA