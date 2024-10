Procura Perugia, in crescita fascicoli per violenza sessuale

Un "aumento ulteriore" dei fascicoli aperti per violenze sessuali nell'ultimo anni (che passano da 65 a 70) da parte della Procura della Repubblica di Perugia è stato rilevato nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2025 (che prende in considerazione il periodo 30 giugno 2023-1 luglio 2024). Secondo il capo dell'Ufficio Raffaele Cantone "malgrado l'incremento non sia statisticamente significativo, il dato non è tranquillizzante, perché conferma il trend in crescita registrato nell'anno precedente".

"Si tratta di una situazione che non appare facilmente spiegabile - si legge nella relazione -, perché le vicende oggetto dei procedimenti sono, come prevedibile, molto diversificate fra loro e non facilmente leggibili in una logica unitaria. Un elemento che desta preoccupazione è la non irrilevante presenza fra i presunti autori di tali reati anche di soggetti giovani, in qualche caso stranieri, in altri, però, anche italiani".

"Sono in crescita, ed il dato non può passare inosservato, nell'annualità in esame le iscrizioni per il delitto di revenge porn che passano dalle 10 alle 15, con un balzo statistico del 50%, sia pure collegato a numeri in apparenza modesti" ha scritto ancora Cantone. "E' un fenomeno criminale che vede in più casi indagati soggetti di giovane età - ha rilevato -, che evidentemente hanno grande dimestichezza all'uso (e all'abuso) dei social".



