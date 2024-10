Per Procura a Perugia 'facilità' a reperire droga

L'attività di indagine svolta a Perugia a seguito del rinvenimento di una quantità di Fentanyl in una dose di eroina "ha evidenziato un dato assolutamente inquietante e preoccupante: la facilità del reperimento di sostanze stupefacenti nella città". Lo afferma il procuratore Raffaele Cantone nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2025. "Gli undercover non hanno trovato difficoltà negli acquisti - si legge nel documento -, sono stati quasi sempre essi stessi avvicinati dagli spacciatori, che non solo hanno offerto loro la droga, di cui avevano la pronta disponibilità, ma anche le utenze telefoniche cui poterli contattare per ulteriori acquisti. Tutti i soggetti individuati e poi successivamente tratti in arresto alla conclusione dell'indagini sono risultati nord africani senza permesso di soggiorno, senza domicilio e senza documenti, identificati solo attraverso le matricole ministeriali".



