Granocchia si è dimesso da presidente Confesercenti Umbria

Giuliano Granocchia si è dimesso da presidente di Confesercenti Umbria in quanto si candiderà alle prossime elezioni regionali. Gli è subentrato Carlo Ghista, imprenditore della ristorazione, in qualità di vicepresidente.

L'Organizzazione ha spiegato in una nota che la scelta è avvenuta all'unanimità da parte dei presenti della segreteria regionale, che poi hanno approvato anche la nomina di Valter Puliti a responsabile della Confesercenti per la provincia di Perugia.

"Il momento mi spinge a riprendere quel dialogo attivo che ho sempre avuto nei confronti della politica, la mia grande passione" ha detto Granocchia nel salutare i componenti della segreteria regionale. "Un orizzonte verso il quale - ha aggiunto - ho sempre proiettato i miei percorsi, precedentemente da militante ed amministratore pubblico, e poi da cittadino. Una scelta che nella correttezza dei ruoli mi impone di non esercitare più la funzione di presidente di Confesercenti Umbria, ma resto pur sempre un iscritto e vicino a quel mondo con cui ho attivamente collaborato in questi anni".

Ghista e Politi, insieme ai componenti della segreteria regionale, hanno ringraziato Granocchia "per il grande lavoro svolto per Confesercenti Umbria in questi anni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA