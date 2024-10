Denunciato per maltrattamenti aveva pistola carica in camera

Una pistola carica nascosta nel cassetto di un comodino in camera da letto è stata trovata e sequestrata dai carabinieri di Todi nel corso di un intervento d'urgenza per una lite familiare avvenuta in uno dei centri della zona per la quale è stato attivato il "codice rosso" e l'allontanamento urgente dalla casa familiare di un uomo di 77 anni denunciato a piede libero per maltrattamenti in famiglia.

Il gip di Spoleto ha quindi deciso di applicare anche il braccialetto elettronico all'uomo per monitorare costantemente i suoi movimenti e prevenire il rischio di ulteriori episodi di violenza.

I carabinieri hanno spiegato che l'allontanamento è stato adottato a causa di "vessazioni psicologiche e fisiche" nei confronti della ex moglie convivente, risultate mai denunciate in precedenza dalla donna.

La pistola, essendo regolarmente detenuta, è stata ritenuta un potenziale pericolo dai militari che hanno sequestrato cautelativamente anche diverse armi da caccia e il relativo munizionamento, tutti legalmente in possesso dell'uomo.

Le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.



