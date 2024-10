De Luca, per la prima volta bocciato bilancio non pariticato

"Donatella Tesei viene dipinta come esempio di competenza e concretezza durante le campagne elettorali, ma nella realtà dei fatti la presidente dell'Umbria ed ex sindaca di Montefalco ha soltanto portato a paradigma quell'esperienza applicandola a tutta la regione": a dirlo è il consigliere umbro del M5s Thomas De Luca. "Le criticità sollevate dalla sezione regionale della Corte dei conti, che ha bocciato il bilancio nel capitolo che riguarda i fondi sanitari dati ad Arpa - aggiunge - , richiedono un urgente approfondimento nelle prossime ore".

"Per la prima volta nella storia - sostiene De Luca - un bilancio non parificato è stato nuovamente bocciato, anche se parzialmente. Un record che questa destra dovrebbe rivendicare con orgoglio. L'ennesimo segnale della totale incapacità amministrativa della destra che ricade direttamente sulle spalle dei cittadini umbri. Sembra esserci un vero e proprio filo rosso nell'operato di Tesei. Chissà che ne pensa il suo nuovo supporter ovvero il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi. Magari dopo l'acciaieria, comprerà pure la Regione".



