Per il consigliere regionale del Pd e segretario umbro del partito Tommaso Bori "continua la scia di disastri di Donatella Tesei, che lo spin della campagna elettorale vuole raccontare come emblema della competenza e della concretezza e che invece, nella realtà, non fa che collezionare catastrofi, lasciando le amministrazioni che dirige, nel caos". "La sua brillante carriera - sostiene in una nota - è iniziata con la sindacatura a Montefalco, durante la quale Tesei ha accumulato un buco di bilancio più simile ad un cratere, che i cittadini stanno ancora pagando con le tasse alle stelle, come previsto dal Piano di rientro approvato dalla Corte dei conti".

"La parabola di Donatella Tesei prosegue oggi in Regione - afferma Bori in una nota -, dove la Corte dei cConti continua ad attestare plasticamente l'incapacità amministrativa di Tesei, bocciano nella sostanza il suo bilancio e non parificando la parte della Sanità, con tutte le conseguenze pratiche che questo comporterà. C'è un vero e proprio filo rosso della brillante Tesei è dunque l'incapacità amministrativa e politica che gli umbri sono stanchi di dover sopportare".



