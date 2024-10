Ascani, Tesei disegna un servizio sanitario che non c'è

"A proposito di sanità, la presidente della Regione oggi parla della forza dei dati.

Sarebbe più corretto parlare della forza con cui Tesei piega i dati alla sua convenienza disegnando un servizio sanitario che non c'è e attribuendosi meriti che non ha": così Anna Ascani, Vicepresidente della Camera e deputata dem. "Il report della Fondazione Gimbe - aggiunge - dice che l'Umbria, tra le regioni, è la quinta per tasso di persone che rinunciano alle cure. E la quarta per la riduzione dei medici di famiglia. Senza contare l'aumento del numero di umbri costretti a muoversi per ragioni di salute, per poter accedere alle cure che non trovano a casa loro. Questi numeri devono essere sfuggiti a una lettura interessata a offrire un'immagine che non corrisponde alla realtà. Come deve essere sfuggito ciò che le cittadine e i cittadini vivono ogni giorno con liste d'attesa interminabili, spese sanitarie insostenibili e un servizio pubblico allo stremo, sempre più in difficoltà nel garantire un diritto universale. La propaganda è buona per riempire i titoli di giornale - conclude Ascani -, ma gli umbri e le umbre che andranno al voto a novembre sanno che, anche nella sanità, è necessario voltare pagina".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA