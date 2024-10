Sede vigili fuoco verde per sensibilizzare su sindromi bambini

Come ogni anno, il 9 ottobre si è celebrata la giornata mondiale della consapevolezza delle sindromi Pans-Pandas, dai gravi risvolti per i bambini che ne sono affetti. Anche il comando dei vigili del fuoco di Perugia ha aderito all'iniziativa di sensibilizzazione, illuminando la sede della direzione regionale e del distaccamento cittadino di corso Cavour con luci verdi. Un gesto - sottolinea il Corpo - "simbolico per accendere e tenere viva la speranza di poter vedere accedere tutti i bambini affetti da tali patologie ai protocolli di cure internazionali efficaci".



