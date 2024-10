Riti satanici in cimitero di montagna, indagati in tre

Sono ritenuti gli autori di riti satanici compiuti all'interno di una cappella in un cimitero di montagna nella zona di San Giustino Umbro tre persone denunciate a piede libero per reati che vanno dall'invasione di terreni o edifici di uso pubblico al vilipendio delle tombe. La Procura di Perugia ha ora notificato loro l'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Secondo quanto risulta all'ANSA si tratterebbe comunque di un episodio isolato che avrebbe coinvolto i tre giovani.

I fatti risalgono al novembre dell'anno scorso quando la polizia locale aveva ricevuto la segnalazione che all'interno della cappella erano state trovate candele di cera colorate utilizzate verosimilmente per il rito satanico. Analizzando le celle telefoniche della zona - riferisce la Procura in un comunicato - e i tabulati delle utenze transitate in zona quando erano stati commessi i fatti, sono stati quindi identificati i tre ai quali è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini. Ora gli indagati potranno presentare documenti a sostegno delle loro tesi difensive o chiedere di essere sentiti dagli inquirenti.



