Per l'Umbria al Travel experience uno stand con 16 eventi

Un fitto programma con oltre 16 eventi ospitati in uno stand di 425 metri quadri con l'aggiunta di un grande di soppalco, 32 operatori turistici che hanno illustrato le loro proposte relative all'accoglienza e alla ricettività, due nuovi grandi progetti all'insegna di un turismo sostenibile, accessibile e rispettoso dell'ambiente: c' è tutto il bello dell'Umbria al Ttg Travel experience in corso a Rimini fino all'11 ottobre.

Alla giornata di apertura della fiera hanno preso parte, insieme ad un folto pubblico, la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, l'assessore regionale al Turismo Paola Agabiti, sindaci e amministratori dei territori, nonché i rappresentanti delle principali associazioni di categoria, che hanno partecipato agli eventi organizzati nello stand curato per tutta la parte organizzativa e operativa da Sviluppumbria.

Due i progetti portati dalla Regione: si tratta del vademecum: "Accessibilità e fruibilità dei cammini: un metodo di lavoro" e Trasimeno per tutti.



