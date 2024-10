Natale ad Assisi, il Cantico delle creature prende vita

Ricco di eventi, pieno di luce, con il "Cantico delle creature" di San Francesco che prenderà vita su facciate di chiese e monumenti, attraverso suggestive illuminazioni scenografiche che avvolgeranno la città per lanciare al mondo un messaggio di pace, coesione, speranza.

È il Natale ad Assisi, in programma dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, con tante iniziative fra tradizione, innovazione, bellezza e spiritualità, con lo sguardo rivolto al primo testo poetico in lingua volgare italiana, scritto dal Poverello di Assisi nel 1225, in vista dell'ottavo centenario dello stesso.

Il programma generale - promosso dal Comune in collaborazione con i frati del Sacro Convento e della Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, la diocesi e il tessuto associativo e culturale cittadino - è stato presentato a Rimini, al Ttg Travel Experience.

"Sarà un Natale straordinario - sottolinea il Comune in una nota - che dice sì a natura, arte, musica, cultura, divertimento e magiche atmosfere. Un sì a tutto ciò che si possa chiedere a una vacanza indimenticabile, come suggerisce la nuova campagna promozionale firmata dall'agenzia Armando Testa, che già nei mesi scorsi aveva curato con successo 'Sì Assisi', prima campagna pubblicitaria a diffusione nazionale volta a promuovere una nuova immagine della città, con la valorizzazione di tutte quelle risorse e attività che costituiscono un'offerta turistica a 360 gradi".

Ad accogliere ad Assisi visitatori e turisti, per oltre un mese, ci saranno dunque spettacolari luminarie e illuminazioni scenografiche su chiese e palazzi dedicate al "Cantico delle creature". Tutto con luci led, a basso impatto energetico e con un progetto di sostenibilità ambientale. Nel cuore della città, presepi artistici diffusi in angoli caratteristici, mostre presepiali e presepi speciali davanti alla Basilica inferiore di San Francesco e alla Basilica di Santa Maria degli Angeli. Nelle frazioni del territorio assisano, i tradizionali presepi viventi per i quali è previsto un servizio navetta gratuito dal centro storico.

Tra le novità del Natale 2024, "DeMusicAssisi Winter Edition", festival di musica medievale con repertorio natalizio.

Si tratta di un progetto musicale e culturale nuovo, legato al festival che da due anni si svolge d'estate nella città serafica, con l'obiettivo di far conoscere a tutti e rendere "pop" la musica antica, valorizzando una tradizione lunga secoli. La versione invernale della manifestazione prevede tre giorni di eventi, laboratori e concerti gratuiti sulla musica medievale durante le festività natalizie, con lo sguardo rivolto anche verso repertori musicali legati a città gemellate con Assisi, come Betlemme e Santiago de Compostela. Accanto a tutto ciò, diverse iniziative con protagonisti gli Zampognari, che suoneranno itineranti nel centro storico e nelle frazioni, esibendosi anche in veri e propri concerti in location suggestive e salendo in cattedra per lezioni legate alla musica della tradizione popolare.

Nel centro storico di Assisi e Santa Maria degli Angeli, addobbati a festa, mercatini con prodotti artigianali e tipici di qualità. Tante le attrazioni per bambini, come il Trenino del Natale, la Casa di Babbo Natale con giochi e laboratori creativi, spettacoli itineranti, Babbi Natale marching band, artisti di strada, animazione con personaggi dei cartoni animati e tratti dalla letteratura, per un Natale fortemente dedicato alle famiglie Accanto a tutto questo, fino al 6 gennaio 2025, tanti eventi musicali e culturali, come uno strepitoso concerto gospel in programma il 2 gennaio, con "Benedict Gospel Choir"i.

Immancabili la festa di Capodanno in Piazza e la Befana che si calerà dalla Torre del Popolo.

E ancora itinerari e visite guidate alla scoperta di natura, monumenti e musei della città patrimonio Unesco, quest'anno ancora più aperti e inclusivi grazie a due progetti innovativi come "Musei per tutti nel Parco del Subasio" e "Assisi, le pietre parlano", che rendono il patrimonio artistico e culturale più accessibile anche a persone con disabilità motorie, cognitive, visive e uditive, attraverso sofisticate tecnologie che li animano. Diverse anche le escursioni invernali sul Monte Subasio, con trekking e camminate alla scoperta del ricco patrimonio naturalistico offerto dalla montagna alle cui pendici sorge Assisi.



