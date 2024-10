La Regione lancia a Ttg il progetto Trasimeno per tutti

Mille emozioni da vivere ma soprattutto un "turismo per tutti" al centro dell'Umbria, accessibile e inclusivo nel cuore verde d'Italia. Ogni viaggio può ora diventare un'esperienza unica grazie al progetto "Trasimeno per tutti". L'Umbria e in particolare questo territorio diventano così la destinazione ideale per una "vacanza perfetta per chiunque, in ogni stagione, tra sport, cultura, arte, natura". Con questo obiettivo è stato ideato il progetto realizzato dall'Assessorato al Turismo della Regione Umbria in collaborazione con Sviluppumbria, Anci Umbria, Felcos Umbria e con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per la disabilità. Iniziativa presentata al Ttg di Rimini dopo un percorso durato oltre un anno e mezzo, coinvolgendo diversi aspetti del sistema turistico locale.

La presentazione è avvenuta quindi anche a ridosso del G7 Inclusione e disabilità che dal 14 ottobre si svolgerà in Umbria, tra Perugia e Assisi, come è stato ricordato durante l'incontro all'interno del centro fieristico.

Come spiegato, l'intenzione è di dare vita ad un sistema turistico accessibile ed inclusivo del lago Trasimeno attraverso un intervento sistemico basato sull'approccio del "turismo per tutti", coerente con la Convenzione dei diritti delle persone con disabilità e che possa essere apripista e modello anche per altri territori della regione Umbria e a livello nazionale.

Al Ttg è stato ricordato anche il percorso. Inizialmente, infatti, è stata condotta un'attività da parte di tutti i soggetti economici, sociali e istituzionali del territorio per valutare l'accessibilità delle principali attrazioni e strutture turistiche, i servizi di sistema (come trasporti pubblici e privati, servizi bancari) e l'uso di applicazioni multilingua e accessibili. Si è poi svolta una fase di potenziamento in termini di accessibilità degli attrattori turistici e dell'ecosistema digitale. A essere coinvolta è stata la ciclovia del Trasimeno con la progettazione, realizzazione e installazione di una segnaletica orientativa e informativa.

Infine, sono stati creati i contenuti multimediali relativi alle caratteristiche dettagliate di accessibilità e percorribilità, pubblicati sul portale UmbriaTourism, dal quale si accede tramite QRCode e NFC.

Inoltre, i luoghi della cultura, collegati alle opere del Perugino, oltre a quattro musei particolarmente rilevanti - del tulle, collezione Mariottini, museo della Sbarra a Panicale e del vetro a Piegaro - sono stati invece arricchiti con testi in lingua italiana, inglese e braille, con riproduzioni tattili delle opere per non vedenti e ipovedenti, contenuti semplificati in Comunicazione aumentativa e alternativa, audioguide per bambini, video in versione Lingua italiana dei segni e Is per non udenti accessibili tramite QR code da una app appositamente creata.

Prevista poi una per la gestione joelette e trekking accessibile. Grazie a un contributo a fondo perduto sono stati finanziati 12 interventi finalizzati a sostenere progetti di investimento da parte delle imprese ricettive e di servizi connessi al turismo. Tra questi l'acquisto di pulmini accessibili, di triciclette e di joelette, e interventi per l'accessibilità delle informazioni sul web, e la realizzazione di un laboratorio idoneo ad ospitare corsi di cucina per persone disabili.

Il progetto non ha riguardato solo l'aspetto materiale dei fabbisogni del territorio ma anche quello legato alle esigenze della formazione di numerose figure, tra cui dipendenti dei Comuni ma anche di coloro che lavorano nel settore turistico. Il progetto è intervenuto anche sull'inserimento lavorativo e la promozione di imprese inclusive.

Per la comunicazione dell'iniziativa, invece, il portale turistico regionale, Umbriatourism, è stato reso conforme agli standard per l'accessibilità.



