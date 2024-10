Il sindaco di Foligno Zuccarini nomina 18 consultori

Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha nominato 18 consultori - attraverso decreti - con professionalità particolari in diverse sfere di competenza.

Tutti gli incarichi dei consultori saranno svolti a titolo gratuito.

Questi i nomi e le tematiche relative: Luigi Spinelli (Politiche per la sicurezza urbana); Valentina Ferrari (Politiche per la disabilità); Dzemaludin Sabani (Rapporti con la comunità macedone); Selena Larisa Florina Pop (Rapporti con la comunità romena); Paolo Raneri (Politiche per l'inclusione sociale); Pietro Merli (Rapporti di collaborazione con le comunanze agrarie); Marta Baldan (Politiche familiari); Andrea Gubbini (Politiche per lo sport); Mirjan Gjelaj (Rapporti con la comunità albanese); Paolo Galli (Rapporti con l'associazionismo sportivo ed eventi legati al mondo sportivo); Francesca Soldani (Politiche giovanili); Elisabetta Maggi Leoncilli Massi (Politiche per l'infanzia e rapporti con l'Unicef); Eleonora Pieroni (Promozione della città di Foligno negli Usa); Simona Ciavatti (Politiche del lavoro); Guido Chiodini (Promozione delle attività dei contenitori e attrattori culturali); Catia Baglioni (Politiche sanitarie); Giampiero Bianchini (Attività istituzionali connesse con il cerimoniale); Barbara Betti (Politiche per l'igiene pubblica). Lo riferisce una nota dell'ente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA