FI, a Perugia la Conferenza nazionale enti locali

Si svolgerà a Perugia sabato 12 e domenica 13 ottobre la Conferenza nazionale degli enti locali di Forza Italia. Sabato i lavori si svolgeranno nella sala dei Notari del Comune, in piazza IV Novembre, dalle 17.00 alle 21.00. Domenica l'evento si sposterà presso il centro congressi in via Ruggero d'Andreotto 19: l'inizio è previsto alle 9.00 e la conclusione verso le 12.30.

Alla due giorni - annuncia una nota di FI - parteciperanno gli amministratori locali di ogni livello, comunali, provinciali e regionali: ci saranno momenti di confronto su progetti, idee e proposte di buona amministrazione.

Sabato i lavori saranno aperti dal capogruppo dei senatori azzurri nonché responsabile degli Enti locali, Maurizio Gasparri, e dal presidente dell'Anci, Roberto Pella.

Sono previsti gli interventi dei presidenti di Regione Alberto Cirio, Francesco Roberti, Vito Bardi, Renato Schifani e Roberto Occhiuto.

Domenica interverranno i capigruppo azzurri al Senato, alla Camera e al Parlamento europeo, rispettivamente Maurizio Gasparri, Paolo Barelli, Fulvio Martusciello, ed esponenti della compagine governativa di Forza Italia.

In mattinata, daranno il loro contributo il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

Le conclusioni saranno affidate al segretario nazionale e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani.



