Assisi, nuova campagna di promozione firmata Armando Testa

E' stata presentata in anteprima al Ttg di Rimini la campagna di promozione del Natale ad Assisi 2024, firmata dall'agenzia Armando Testa, su incarico del Comune di Assisi. Si tratta di un progetto che sviluppa in chiave visiva natalizia la campagna "Sì Assisi", realizzata la scorsa estate su scala nazionale principalmente con fondi legati al bando indetto dal ministero del Turismo per il rilancio turistico di città a vocazione turistico-culturale, riconosciute dall'Unesco come Patrimonio dell'Umanità, vinto dal Comune di Assisi, con il progetto "Vivi Assisi. Valorizzazione dei luoghi francescani con itinerari naturalistici, etici ed esperienziali".

"L'idea creativa - spiega il Comune - è all'insegna della positività e prende spunto dal nome stesso della città: Assisi, con la centralità del 'Sì', rappresenta la risposta a tutto ciò che si possa chiedere ad una vacanza indimenticabile. Infatti, che si tratti di ricercare la spiritualità, di immergersi nella natura o nell'atmosfera del Natale, di assistere ad un concerto o ad una mostra d'arte, Assisi ha da offrire di tutto".

Così, attraverso un meccanismo "copy" di domanda e risposta, il "Sì" esprime la risposta ad ogni desiderio, la promessa di un'offerta turistica diversificata e appagante - anche per le feste di Natale - ed è al contempo l'elemento grafico che firma in maniera identitaria e distintiva la campagna, con la forza espressiva e la sintesi di un logo. Così, Assisi non è più solo la città di San Francesco, è una affermazione: è un sì alla natura, un sì all'arte un sì alla cultura, un sì ad un Natale straordinario, fatto di emozioni, eventi e luce, che rappresentano i temi trattati nella versione natalizia.

La campagna - che sarà lanciata da metà novembre ai primi di gennaio prossimi - è multicanale, pianificata su web, canali social e mezzi tradizionali. Racconterà Assisi come meta unica durante le festività natalizie, fra suggestive atmosfere, attività, eventi e spiritualità, con l'iconico "Sì" contenuto all'interno di una caratteristica pallina di Natale che prende vita all'interno della parola Assisi, ma sarà protagonista anche in città per un Natale da condividere e fotografare.



