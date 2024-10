Ascani (Pd), dal governo solo chiacchiere su Ast

"Come volevasi dimostrare, per Acciai Speciali Terni nulla di fatto. Il tavolo convocato dal ministro Urso non ha portato neanche oggi alla firma dell'Accordo di programma, attesa da due anni. Ancora altro tempo, ancora promesse vane, ancora nessuna certezza, ancora chiacchiere". Così Anna Ascani, deputata dem e vicepresidente della Camera, in una nota. "Non sono state fissate date per la sigla - continua -, né presi impegni concreti. E tutto questo sotto lo sguardo di una presidente di Regione incapace di tutelare gli interessi dell'Umbria. A farne le spese i lavoratori che continuano a rimanere in una condizione inaccettabile di incertezza. Una situazione di stagnazione inammissibile per il settore siderurgico umbro, che ha una rilevanza fondamentale a livello nazionale. Continueremo a batterci - conclude - fino a quando non si troveranno soluzioni efficaci e credibili".

