Ascani, il governo usa Comuni come bancomat

"Il governo degli autonominati patrioti continua a usare la mannaia con gli enti locali. È in arrivo una nuova stangata: un taglio di cento milioni ai trasferimenti dopo i 250 milioni già sottratti con l'ultima legge di bilancio. Praticamente le amministrazioni locali usate come un bancomat. Giustamente i sindaci della nostra regione hanno protestato per opporsi a questa strategia dissennata che ha già privato di 16 milioni le casse delle comunità locali": lo afferma in una sua nota Anna Ascani, vicepresidente della Camera e deputata dem.

"Un'ulteriore mazzata - osserva - non è sopportabile a meno di ridurre le prestazioni sociali che peserebbero più duramente sui più fragili. La maggioranza arroccata nei Palazzi ignora i territori, se ne infischia delle proteste di chi è sul fronte e deve dare ogni giorno risposte concrete alle persone. Di fronte all'incapacità di pianificare una programmazione economica seria la destra non sa fare altro che mettere in ginocchio le realtà locali da anni impegnate a contenere la spesa e garantire allo stesso tempo servizi. In campagna elettorale si vantavano di essere pronti, e avevano ragione, erano pronti a prendersela con i più deboli definanziando la sanità pubblica, privando con un sms migliaia di famiglie di un sostegno contro la povertà, allargando le fasce dell'occupazione precaria e sottopagata e, appunto, tagliando i trasferimenti ai Comuni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA