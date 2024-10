Al Ttg l'offerta turistica del settore outdoor di Orvieto

Grandi cammini, itinerari da percorrere in bici o a cavallo, torrentismo e percorsi naturalistici. E' "L'altra Orvieto, un'autentica sorpresa", l'offerta turistica esperienziale del settore outdoor che è stata presentata nello stand dell'Umbria alla 61/a edizione del Ttg Travel experience di Rimini, la fiera internazionale del turismo.

Presenti la sindaca di Orvieto e assessore al Turismo, Roberta Tardani, la dirigente del settore Turismo della Regione Umbria, Antonella Tiranti, il geologo e divulgatore naturalistico Marco Priori, il responsabile sentieri della sezione Cai di Orvieto, Piergiorgio Oliveti, e Pietro Antonelli di Opera Romana Pellegrinaggi.

Non solo arte e cultura, oltre al Duomo, al Pozzo di San Patrizio e alla città sotterranea c'è un'altra Orvieto meno conosciuta da scoprire. Questa è la premessa al viaggio che, partendo dal trekking intorno all'anello della Rupe, abbraccia borghi incantevoli, come Rocca Ripesena, "Il paese delle rose", attraversa itinerari storici e nuovi cammini, come la Via Romeo Germanica e il Cammino di Larth, fino ad arrivare all'affascinante canyon naturale scavato dal lago di Corbara, la Forra di Prodo, meta degli appassionati di torrentismo da tutta Italia, e al Monte Peglia, riserva Mab Unesco.

L'offerta turistica outdoor del territorio di Orvieto è confluita ed è diventata parte integrante del progetto Orvieto experience, l'app del turismo esperienziale dove figurano 15 tra associazioni e operatori che organizzano e offrono attività all'area aperta.

Nell'aggiornamento dell'app anche una sezione dedicata al wellness. Complessivamente la "bussola" di Orvieto experience conta su 70 attività tra visite in cantina e nei frantoi, laboratori di ceramica e ora su attività outdoor e del benessere. La presenza di Orvieto al Ttg di Rimini è stata inoltre l'occasione per lanciare due importanti accordi in via di definizione. Quello con il Comune di Terni per una reciproca scontistica e promozione tra il Pozzo di San Patrizio di Orvieto e la Cascata delle Marmore, e quello tra Carta Unica e Opera Romana Pellegrinaggi in ottica Giubileo 2025.



