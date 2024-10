Urso, valutiamo tariffe energia più competitive per Ast

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha "avviato un dialogo" con la presidenza del Consiglio, la Regione, i ministeri competenti e il gruppo Arvedi "volto a valutare la possibilità di ottenere tariffe energetiche più competitive" per Acciai speciali Terni, per garantire allo stabilimento "un approvvigionamento sostenibile a lungo termine, consentendo gli investimenti e il mantenimento dei livelli occupazionali". Lo ha detto il ministro Adolfo Urso al tavolo convocato per un confronto sullo stato di avanzamento degli investimenti nel sito di proprietà del gruppo Arvedi.

All'incontro, presieduto dal ministro, hanno partecipato una rappresentanza dell'azienda, i sindacati confederali e di categoria, la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei (in videoconferenza), l'assessore regionale alle Attività Produttive, Michele Fioroni, il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, i rappresentanti della presidenza del Consiglio, del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e della Provincia di Terni. "Una riunione sicuramente importante - ha detto il ministro Urso - anche per la partecipazione corale di tutti gli attori che hanno manifestato l'impegno comune su una sfida centrale per lo sviluppo della Regione".

In merito allo stato di avanzamento dell'accordo di programma, il ministro ha sottolineato "come le risorse destinate dal ministero delle Imprese e del Made in Italy per finanziare il contratto di sviluppo siano già disponibili e potranno essere attivate non appena l'azienda presenterà domanda di accesso a seguito della conclusione del piano industriale".





