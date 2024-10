Sindacato, Governo conferma impegni su investimenti per Ast

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, "ha comunicato la volontà di redigere, come fatto per l'automotive, un 'Non paper sulla siderurgia' in quanto l'attuale meccanismo del Carbon border adjustment mechanism può penalizzare pesantemente le aziende siderurgiche europee", inoltre il ministero "conferma gli impegni del governo nell'accompagnare il piano di investimenti e la realizzazione dell'accordo di programma" di Acciai speciali Terni, oltre "a un percorso che assicuri un costo calmierato dell'energia fino al 2029". A riferirlo sono il segretario nazionale della Fim Cisl, Valerio D'Alò, e il segretario generale della Fim Umbria, Simone Liti, al termine del tavolo al Mimit sull'acciaieria.

I sindacalisti, in una nota, spiegano di avere accolto "con estremo favore" le parole del ministro, ma vedono "ancora alcune nubi sulla concretizzazione dell'accordo di programma".

Secondo D'Alò e Liti, il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, presente all'incontro, "definisce lontana la firma", mentre "l'azienda da parte sua conferma la volontà di portare a termine gli investimenti così come programmati con 240 milioni impegnati su efficientamento degli impianti, 140 milioni su interventi impiantistici, 27 milioni su elettrolizzatori, 109 su salute e sicurezza, 411 milioni su acciaio magnetico".

"Come Fim - scrivono D'Alò e Liti - abbiamo lanciato un allarme al governo. Queste continue contraddizioni tra le istituzioni locali e le aziende coinvolte non aiutano il confronto e la realizzazione degli investimenti, anzi, possono solo danneggiare e rallentare i tempi di rilancio e dell'occupazione".

La Fim ha quindi chiesto "di definire un percorso che ci porti alla discussione di dettaglio del piano industriale, anche alla luce delle sue modifiche emerse e che il governo eserciti la sua influenza perché le parti coinvolte possano addivenire a un accordo di programma".



