Rizzo, in vista elezioni spunta Commissario Trasimeno

Marco Rizzo, candidato a presidente dell'Umbria per Democrazia Sovrana e Popolare, torna a parlare della questione lago Trasimeno. "Il lago che è un volano di turismo ma anche di economia importante per migliaia di famiglie che ci vivono, è in crisi sistemica da anni.

Quest'estate il livello è sceso molto, ma poi le piogge, per fortuna, sono tornate molto abbondanti e il livello si è alzato.

Però, guarda caso, a un mese e mezzo dalle elezioni spunta il Commissario speciale" sostiene in una nota.

"Questo modo di affrontare i problemi - dice Rizzo - è diventato molto di moda, negli ultimi due decenni. Emergenza rifiuti, emergenze idrogeologiche, emergenza climatica. Noi di emergenze vere ne vediamo tre: l'emergenza incompetenza, l'emergenza Unione europea, che fa le leggi a Bruxelles dove nessuno ha il minimo contatto con le rispettive patrie, e quindi non ne conosce le esigenze reali, e l'emergenza neoliberismo, un modo di fare politica dissociato dalla realtà dove anziché cercare soluzioni si creano speculazioni".

"Dov'è la logica nell'affrontare una situazione strutturale con misure emergenziali?" sostiene ancora Rizzo. "La politica - ha aggiunto - ha completamente abbandonato l'approccio realistico ai problemi dei territori. Tirano a campare e sperano nel miracolo fatto dal commissario. Ma i commissari che risolvono tutto, al massimo, esistono nei libri gialli"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA