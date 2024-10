Proietti, forte preoccupazione per risposte su Ast

"Sto seguendo con molta attenzione l'evoluzione degli eventi riguardanti il polo siderurgico di Terni e non posso nascondere la mia forte preoccupazione rispetto all'inadeguatezza delle risposte avanzate": lo dice Stefania Proietti, candidata presidente della Regione Umbria per il centrosinistra. "Non esistono impegni concreti se non quelli messi nero su bianco all'interno di un accordo di programma che non può in alcun modo essere procrastinato al 2029" afferma in una nota.



