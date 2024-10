Omicidio Baliani, difesa imputato chiede la sua assoluzione

Ha chiesto ai giudici di accogliere l'istanza di revisione e di assolvere Andrea Rossi dall'accusa di omicidio per avere ucciso nel 2018 Vitalina Balani, il difensore dell'imputato, l'avvocato Gabriele Bordoni.

"Mai una Corte, in un Paese garantista e civile come ancora voglio pensare che sia il nostro - ha detto il legale -, di fronte a questo elemento che nasce da un perito terzo potrà dire che qui sono state poste solo congetture astratte del tutto sconnesse a ogni elemento diretto di prova raccolto, ad ogni altro elemento scientificamente ritenuto nell'ambito del processo".

"Se non vi è la certezza dell'innocenza di Andrea Rossi - ha proseguito l'avvocato in aula - c'è quantomeno un dubbio enorme, mentre non può rimanere neanche un ombra dopo 18 anni che un uomo sta scontando in carcere a fronte di un ergastolo".

L'imputato, che si è sempre proclamato innocente, è presente oggi in aula.

Alla base della richiesta di revisione una nuova perizia medico legale che secondo la difesa sposta in avanti di circa otto ore l'orario della morte dell'anziana, consentendo all'imputato di dimostrare che aveva un alibi. Un nuovo intervallo temporale che deriverebbe dall'analisi delle foto delle macchie ipostatiche.

Per il difensore di Rossi in passato "è stato opacizzato un dato pure emerso ma non governato perché probabilmente le leggi esperienziali e scientifiche dell'epoca non consentivano un approdo diverso". "Poi però la scienza avanza, il processo delle conoscenze avanti con lei" ha detto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA