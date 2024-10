Nel darkweb nessun canale di vendita Fentanyl per l'Italia

Non ha portato a individuare siti di vendita del Fentanyl specificatamente rivolti al mercato italiano il monitoraggio del web e del darkweb operato per mesi dalla polizia dopo la segnalazione, ad aprile, di una dose con questa sostanza. Lo hanno sottolineato gli inquirenti illustrando gli esiti dell'indagine in una conferenza stampa che si è svolta in questura a Perugia. Gli accertamenti sono stati condotti dalla squadra mobile e dal Servizio centrale operativo.

Facendo ricorso anche a operatori sotto copertura, al sequestro e arresto ritardato oltre che "dell'utile supporto" delle intercettazioni telefoniche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA