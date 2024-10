Migliora situazione maltempo Umbria, rientra piena Nestore

E' rientrata l'emergenza relativa alla piena del fiume Nestore, causata dalle forti piogge della mattina e del pomeriggio di martedì 8 ottobre, che hanno interessato anche il territorio di Marsciano. Il fiume è esondato nella tarda serata in alcuni punti, allagando terreni limitrofi, anche in prossimità del capoluogo.

"Dopo il passaggio della piena il Nestore sta tornando entro livelli di sicurezza", assicura il Comune di Marsciano. "Resta tuttavia il costante monitoraggio da parte della Protezione civile e delle altre autorità preposte", spiega ancora la nota pubblicata sul sito del Municipio.

In via di miglioramento anche la situazione nell'orvietano e in particolare nella zona tra Allerona scalo e la l'area industriale di Orvieto che martedì pomeriggio è stata interessata da una "bomba" d'acqua che nel giro di due ore ha provocato diversi allagamenti.

Per la giornata di oggi, mercoledì 9 ottobre, non si annunciano criticità. Giovedì sono attese nuove piogge.



