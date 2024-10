Donati 150 libri all'ospedale di Città di Castello

Circa 150 libri sono stati donati al reparto di Pediatria dell'ospedale di Città di Castello dalla sezione Soci Coop Centro Italia di Umbertide e dall'associazione "Genitori insieme per...".

I volumi sono stati raccolti all'interno della seconda edizione della Colletta culturale, attivata lo scorso luglio nel punto vendita Coop di Umbertide. La consegna si è tenuta mercoledì 9 ottobre alla presenza della direzione dell'ospedale e di una delegazione del reparto di Pediatria, della sezione Soci Coop Centro Italia di Umbertide e dell'associazione "Genitori Insieme per...".

Nel corso dell'incontro è stato annunciato che la donazione, pensata per allietare le giornate dei piccoli pazienti ricoverati, sarà replicata durante le festività natalizie con altri 150 libri.

Il presidente dell'associazione genitori, inoltre, ha ribadito la volontà di sostenere l'iniziativa con un gruppo di volontari, che sono già pronti e formati per recarsi in ospedale per fare letture per i bambini. A tale fine sarà sottoscritta a breve una convenzione con l'ospedale per permettere l'avvio di questa attività.

La direzione del presidio, ha ringraziato tutti i presenti che da tempo sostengono il reparto di Pediatria con queste iniziative volte al benessere dei giovani pazienti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA