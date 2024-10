Da Prisco 'in bocca al lupo' ai nuovi vigili del fuoco

Il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco ha rivolto "un grande in bocca al lupo ai nuovi 975 vigili del fuoco che hanno giurato oggi a Capannelle ed entrano a far parte di una Organizzazione che rappresenta un'eccellenza organizzativa ed operativa in Italia e all'estero, motivo di orgoglio nazionale".

"Diamo il benvenuto - afferma in una nota - a 801 vigili del fuoco del 97/o e 98/o corso, 29 vice direttori antincendi del 16/o corso, 127 ispettori antincendi del 15/o corso e celebriamo questa importante giornata ricordando sempre chi ha perso la vita in servizio e si è sacrificato per il bene degli altri".

"La Bandiera del Corpo - ha ricordato Prisco in una nota - da oggi si fregia della Medaglia d'Oro al Valor Civile conferita il 7 giugno scorso dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le operazioni svolte durante l'alluvione che colpì l'Emilia Romagna nel maggio 2023: un nuovo riconoscimento al prezioso impegno profuso nei numerosi eventi calamitosi verificatisi in Italia negli ultimi anni. Dal canto nostro, siamo impegnati a garantire una sempre maggiore efficienza del dispositivo di soccorso e della organizzazione. Va in questa direzione il testo del disegno di legge 1053, liberato questa mattina nelle Commissioni Affari Interni e Difesa del Senato, che contiene, tra l'altro, la delega al Governo per la riforma dell'ordinamento del personale del Corpo nazionale, per una maggiore efficienza del dispositivo di soccorso e l'organizzazione del Corpo. Sono risposte che il personale attende da anni per efficientare il proprio lavoro e garantire maggiore sicurezza ai cittadini".

"Auguro ai nuovi vigili del fuoco di essere sempre fedeli ai valori del Corpo, ed all'altezza di questa gloriosa divisa" conclude Prisco.

