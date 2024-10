Confronto Urso-Fioroni su Accordo di programma di Ast

"Prima del tavolo sull'acciaieria Ast di Terni alla presenza dei sindacati e degli enti locali, ho avuto un confronto bilaterale con Michele Fioroni, assessore allo Sviluppo economico della Regione Umbria, sui progressi relativi alla definizione dell'Accordo di programma volto alla riconversione dello stabilimento, che riteniamo strategico nel quadro del rilancio complessivo della siderurgia italiana": così, su X, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. "Focus sull'approvvigionamento energetico dell'acciaieria ternana, oltre ad altri dossier di politica industriale legati al territorio" continua Urso.

Secondo quanto si apprende al tavolo su Ast, ancora in corso al Mimit, partecipa in videocollegamento anche la presidente della Regione Donatella Tesei e, in presenza, oltre alle organizzazioni sindacali e agli stessi Urso e Fioroni, anche il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, e l'amministratore delegato di Ast, Dimitri Menecali.



