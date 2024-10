Cantone, non esiste alcun caso di droga al Fentanyl

"Il caso Fentanyl non esiste. Le indagini evidenziano che non sono state trovate dosi con questa sostanza": lo ha detto il procuratore di Perugia Raffaele Cantone illustrando l'esito di un'indagine della squadra mobile avviata in seguito al rinvenimento ad aprile di una dose di eroina che era stato ipotizzato fosse stata tagliata con l'oppioide. "Non c'è un allarme Fentanyl né a Perugia né in Italia" ha ribadito il magistrato. "Abbiamo fatto verificare tutte le dosi sequestrate in precedenza - ha detto Cantone -, un'attività a 360 gradi". Riguardo alla dose trovata ad aprile ha detto che "se è un caso esistito è comunque sporadico". Sempre riguardo alla dose sequestrata ad aprile, Cantone ha detto che "le ipotesi su questo punto saranno valutate quando si concluderà tutta l'indagine". "Evidenziamo qualche stranezza - ha aggiunto - nelle modalità di questa dose. Sia nel quantitativo di eroina pura che c'era sia nel quantitativo di Fentanyl e anche nelle modalità di reperimento. Non sappiamo cosa d'avvero è avvenuto. Cercheremo di capirlo". "Certamente a Perugia dove il mercato dello spaccio è molto attivo il Fentanyl non lo abbiamo trovato" ha ribadito il procuratore.

