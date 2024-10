Agabiti, Umbria punta ai 10 milioni di presenze turistiche

"L'Umbria punta ai 10 milioni di presenze turistiche annue": a dirlo all'ANSA è Paola Agabiti, assessore regionale al Turismo. L'ha fatto parlando dallo stand del "cuore verde d'Italia", allestito alla fiera del turismo, il Ttg, di Rimini.

"Il lavoro fatto in questi cinque anni, periodo Covid a parte, è stato di portare le nostre eccellenze artistiche, storiche, paesaggistiche ed enogastronomiche sia fuori i confini regionali che nazionali" ha spiegato Agabiti. "L'impegno - ha aggiunto - è stato di internazionalizzare l'Umbria, facendola conoscere in tutto il mondo e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Il lavoro non è però terminato, abbiamo nuove idee e nuovi progetti che possono dare ancora maggiore risalto alla nostra regione e l'obiettivo dei 10 milioni di presenze credo che possa essere realisticamente alla nostra portata".

"Qui alla fiera di Rimini - ha concluso Agabiti - ci presentiamo con uno spazio bello e accogliente, dove sapremo raccontare e mostrare al meglio i nostri tesori, le nostre città e i nostri angoli di territorio più affascinanti".



