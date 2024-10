Tesei ringrazia il Governo per provveditorato carceri umbro

"Ringrazio il Governo, il Ministero della Giustizia e in particolar modo il sottosegretario Andrea Ostellari, che ha la delega ai provveditorati, per l'istituzione di un nuovo provveditorato alle carceri umbro che avrà sede a Perugia. Provveditorato che era stato soppresso 10 anni fa": è quanto affermato dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei sul provvedimento che ricevuto il via libera dei ministeri dell'Economia e della Funzione pubblica e che vedrà ora, secondo quanto anticipato dallo stesso Ostellari, l'approvazione dal Consiglio dei Ministri.

"Era una richiesta, a cui erano seguite varie interlocuzioni - ha sottolineato Tesei -, che ritenevamo fondamentale e che avevamo avanzato al Ministero e al sottosegretario Ostellari, richiesta che è stata accolta e che permetterà di garantire una gestione più funzionale dei carceri e uno miglior svolgimento del proprio lavoro da parte di tutti coloro che operano nei complessi istituti penitenziari della nostra regione".



