Tesei, emendamento su raccolta funghi-tartufi sarà emendato

La presidente della Regione Donatella Tesei ha incontrato diverse associazioni di cavatori di tartufi che hanno manifestato a Perugia in occasione dell'Assemblea legislativa. "In questi cinque anni non ci siamo mai sottratti al confronto, trovando, come oggi, le soluzioni" ha quindi annunciato con un post su Facebook.

Alle associazioni di cavatori Tesei ha assicurato che "l'emendamento sulla raccolta funghi-tartufi sarà a sua volta emendato". "In seguito - ha aggiunto -, cercheremo una soluzione equilibrata attraverso la collaborazione e il dialogo con tutte le associazioni interessate, tutelando un'attività che è stata anche inserita dall'Unesco nel patrimonio culturale immateriale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA